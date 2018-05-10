Дворковичу предложили возглавить «Сколково»

Исполняющий обязанности вице-премьера РФ Аркадий Дворкович может возглавить фонд «Сколково».

Как пишут «Ведомости», ссылаясь на сотрудника аппарата правительства и другие источники, возглавить Дворковичу фонд предложил глава кабмина Дмитрий Медведев.

The New Times

Руководителем фонда с момента создания был владелец «Реновы» Виктор Вексельберг. Смена руководителя «Сколково» могла потребоваться из-за того, что Вексельберг в апреле попал в американский санкционный список. Дворкович же под санкции не попадал. Он также был одним из авторов идеи фонда и входит в состав его попечительского совета.

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