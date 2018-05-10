Close

В Новосибирской области студент ранил однокурсника и покончил с собой

10.05.2018

Студент первого курса Барабинского филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий во время занятий ранил однокурсника, после чего покончил жизнь самоубийством.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, состояние здоровья пострадавшего студента находится под особым контролем министерства здравоохранения области.

По данным «Интерфакса», нападавший стрелял из ружья. Два человека во время происшествия выпрыгнули из окна, они госпитализированы с переломами.

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Первый указ Путина «весит» 25 трлн рублей

Армения: революция продолжается 

Без Шувалова, Рогозина и Дворковича 

Инаугурация по короткому сценарию 

Нагайки, штрафы и аресты — для поднявшихся против «царя» 

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.