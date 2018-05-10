В Новосибирской области студент ранил однокурсника и покончил с собой

Студент первого курса Барабинского филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий во время занятий ранил однокурсника, после чего покончил жизнь самоубийством.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, состояние здоровья пострадавшего студента находится под особым контролем министерства здравоохранения области.

The New Times

По данным «Интерфакса» , нападавший стрелял из ружья. Два человека во время происшествия выпрыгнули из окна, они госпитализированы с переломами.

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