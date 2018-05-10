Израиль наносит ракетные удары по Сирии, Иран по Израилю

В результате ракетного обстрела Израилем территории Сирии уничтожена радиолокационная станция.

Силы ПВО отразили удары десятков израильских ракет, но некоторые из них достигли целей, была уничтожена одна РЛС, передает «Интерфакс» сообщения сирийских СМИ.

The New Times

Ранее в Израиле заявили, что иранские силы выпустили 20 ракет с территории Сирии по позициям израильских военных на Голанских высотах. Часть ракет была перехвачена системами противоракетной обороны Израиля.

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