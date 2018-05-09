КНДР освободила троих американских заключенных в день визита госсекретаря США

Об этом президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter.
«Я рад сообщить вам, что Государственный секретарь Майк Помпео находится в воздухе и на обратном пути из Северной Кореи с тремя замечательными джентльменами, которых все так ждут встретить. Кажется, они здоровы. Кроме того, хорошая встреча с Ким Чен Ыном. Дата и место назначены», — написал Трамп.
Ранее Трамп объявил о втором за шесть недель визите Помпео в Северную Корею и отмечал, что «было бы здорово», если бы Пхеньян освободил американских заключенных. Госсекретарь ранее отмечал, что его визит будет направлен на согласование повестки дня саммита с участием США и КНДР, который мог бы начать «исторические перемены» в отношениях между странами, пишет Reuters. Издание отмечает, что освобождение заключенных могло может быть сигналом того, что Ким Чен Ын хочет установить позитивный тон в преддверии саммита, который планируется провести в конце мая или в начале июня.
В 2017 году 22-летний Отто Уормбир умер через несколько дней после возвращения из КНДР. Там его более года держали в заключении по обвинению в попытке кражи пропагандистского плаката из гостиницы. После этого госсекретарь США Рекс Тиллерсон потребовал, чтобы КНДР немедленно освободила оставшихся трех задержанных граждан США.
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