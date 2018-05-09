США вводят санкции против российских военных структур

Власти США решили ввести санкции в отношении ряда российских военных структур. Документ официально будет опубликован 10 мая.

Как пишет «Новая газета», в список попадают 28 структур. Это учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, 18-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России в Курске, Конструкторское бюро приборостроения в Туле, 183-й гвардейский зенитный ракетный полк, Научно-производственный концерн «БАРЛ», а также Главное управление Генштаба России.

США обвиняют эти структуры в нарушении национального законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения. Теперь ни одно правительственное учреждение в США не имеет право контактировать с перечисленными в списке организациями.