Юриста и главу штаба Навального в Уфе арестовали на 25 и 30 суток

В Уфе суд арестовал сторонников Алексея Навального. За организацию и участие в акции «Он нам не царь» юрист штаба Навального Федор Телин получил 25 суток ареста, а координатору штаба Лилии Чанышевой суд назначил 30 суток.

В Уфе митинг и шествие 5 мая прошли без задержаний.

The New Times

Акция протеста «Он нам не царь» состоялась 5 мая в десятках городах России. Многие митинги и шествия не были согласованы с властями. Полиция задержала около 1600 человек, больше всего — там, где проходили самые массовые акции: в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинске.

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