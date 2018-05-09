Close

Юриста и главу штаба Навального в Уфе арестовали на 25 и 30 суток

09.05.2018

В Уфе суд арестовал сторонников Алексея Навального. За организацию и участие в акции «Он нам не царь» юрист штаба Навального Федор Телин получил 25 суток ареста, а координатору штаба Лилии Чанышевой суд назначил 30 суток. 

В Уфе митинг и шествие 5 мая прошли без задержаний.

Акция протеста «Он нам не царь» состоялась 5 мая в десятках городах России. Многие митинги и шествия не были согласованы с властями. Полиция задержала около 1600 человек, больше всего — там, где проходили самые массовые акции: в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинске.

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Первый указ Путина «весит» 25 трлн рублей

Армения: революция продолжается 

Без Шувалова, Рогозина и Дворковича 

Инаугурация по короткому сценарию 

Нагайки, штрафы и аресты — для поднявшихся против «царя» 

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.