Песков: Инцидент с оттесненным охраной Путина ветераном был случайностью

Инцидент с ветераном, которого охрана президента РФ Владимира Путина оттеснила на Красной площади, был «непреднамеренной случайностью», заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
«Это, конечно же, была непреднамеренная случайность. Президент уже обратил внимание на необходимость исключения таких ситуаций впредь», — цитирует Пескова радиостанция «Говорит Москва».
В честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне на Красной площади 9 мая прошел военный парад. Президент России, выступая с речью на параде, сказал о позоре стран, которые капитулировали перед Германией в ходе Второй мировой войны.