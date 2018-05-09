Песков: Инцидент с оттесненным охраной Путина ветераном был случайностью

Инцидент с ветераном, которого охрана президента РФ Владимира Путина оттеснила на Красной площади, был «непреднамеренной случайностью», заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Это, конечно же, была непреднамеренная случайность. Президент уже обратил внимание на необходимость исключения таких ситуаций впредь», — цитирует Пескова радиостанция «Говорит Москва».

После парада Победы, когда Владимир Путин проходил по Красной площади в сторону Александровского сада, его охрана оттолкнула ветерана, который пытался пройти рядом с президентом. Путин обратил внимание на произошедшее, подошел к ветерану, пожал ему руку и пригласил возложить цветы к могиле Неизвестного солдата.

В честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне на Красной площади 9 мая прошел военный парад. Президент России, выступая с речью на параде, сказал о позоре стран, которые капитулировали перед Германией в ходе Второй мировой войны.