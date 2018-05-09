Правительство финансово поддержит «Силовые машины»

Глава Минпромторга Денис Мантуров не исключил, что государство окажет финансовую поддержку попавшим под санкции США «Силовым машинам» Алексея Мордашова.

Финансовая помощь будет оказана по линии разработки газотурбинных установок, передает ТАСС. Финансирование может начаться уже в 2018 году, сказал Мантуров.

The New Times

В России нет собственных разработок производства газовых турбин большой мощности. В начале апреля «Силовые машины» заявили, что готовы разработать технологию газовых турбин, которые ранее поставляла компания Siemens. Алексей Мордашов попросил поддержку государства в финансировании НИОКР и испытательной базы.

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