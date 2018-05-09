Американских следователей интересовали платежи Вексельберга адвокату Трампа

Речь идет о сотнях тысяч долларов, которые были переведены личному адвокату Трампа Майклу Коэну, сообщает CNN.
«Цель платежей, которые предшествовали санкциям, и характер деловых отношений между Вексельбергом и Коэном не ясны», — говорится в материале телеканала.
CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что средства перечислила связанная с Вексельбергом компания Columbus Nova. Кроме того, следователей интересовало пожертвование $300 тыс., которое сделал двоюродный брат Вексельберга американец Эндрю Интратер, возглавляющий Columbus Novа, в фонд Трампа и фонды его президентской кампании. Следователи также допросили Интратера.
Также CNN рассказал о словах адвоката порноактрисы Сторми Дэниелс, которая подала на Трампа в суд, о том что Коэн якобы получил $500 тыс. от компании, связанной с Вексельбергом, сразу после президентских выборов в 2016 году. Средства поступили на банковский счет подставной компании Essential Consultants, которую Коэн создал еще перед выборами и использовал для передачи денег Дэниелс в январе-августе 2017 года.
4 мая The New York Times сообщила об опросе агентами Мюллера Виктора Вексельберга в аэропорту Нью-Йорка. Точная причина интереса следователей тогда названа не была.
Сторми Дэниэлс подала в суд на президента США, требуя расторгнуть соглашение о неразглашении, заключенное незадолго до президентских выборов. Согласно ему в обмен на свое молчание о романе с бизнесменом Дэниэлс получила от адвоката Трампа $130 тыс.