Многие в мире осудили решение Трампа о выходе из «ядерной сделки»

Решение президента США Дональда Трампа о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию вопроса о ядерной программе Ирана осудили во многих странах.

Президент Ирана Хасан Роухани заверил, что Тегеран намерен сохранить соглашение, несмотря на выход США. Депутаты парламента Ирана после заявления Трампа сожгли американский флаг, сообщает Associated Press.

Как пишут «Ведомости» , Германия, Франция и Великобритания выразили сожаление в связи с решением Вашингтона. Канцлер Ангела Меркель, президент Эмманюэль Макрон и премьер-министр Тереза Мэй заявили о приверженности СВПД и призвали Иран проявить сдержанность.

Москва «глубоко разочарована» решением Трампа, заявили в МИД РФ. «План действий не принадлежит только США, а является достоянием всего международного сообщества, которое неоднократно подтверждало заинтересованность в его сохранении и долгосрочной устойчивой реализации в интересах укрепления международного и регионального мира и безопасности, а также режима ядерного нераспространения», — говорится в сообщении ведомства.

Китайские власти выразили разочарование, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. «Китай разочарован решением США по многосторонней сделке с Ираном, <…> которая была одобрена Советом Безопасности ООН, принявшем резолюцию 2231. Мы призываем заинтересованные стороны проявить ответственность и дальновидность», — цитирует его слова ТАСС.

Гэн Шуан заявил, что китайское правительство намерено продолжать развитие сотрудничества с Ираном, даже если США применят в отношении Тегерана какие-либо санкции.

Агентство также сообщает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал решение США, отметив, что в этой ситуации проигравшей стороной окажется Вашингтон.



Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок призвал страны продолжать диалог в связи с выходом США из иранской «ядерной сделки» и сообщил, что ситуация вокруг Ирана станет одной из главных тем заседания Совета Безопасности ООН на следующей неделе, передают «Ведомости». Поддержали продолжение сотрудничества в рамках СВПД Италия и Япония.

The New Times

По данным газеты, решение США поддержали ОАЭ. Во внешнеполитическом ведомстве страны отметили, что соглашение «не гарантирует неполучение Ираном ядерного оружия в будущем», и призвали мировое сообщество прислушаться к позиции американского президента.

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