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Более 20 человек задержали на шествии КПРФ в Москве

09.05.2018

На шествии КПРФ в Москве задержаны демонстранты, среди которых активисты «Левого блока».

Как сообщает «ОВД-Инфо», задержаны 20 человек, среди них четверо несовершеннолетних. Активистка Дарья Полюдова в Facebook сообщает о 23 задержанных. Полицейские отобрали у демонстрантов баннер с надписью «Победили Гитлера — победим и Путина».

Задержан также активист Валерий Цатуров, у него изъят плакат, на котором написано: «За что воевал мой отец 41–45. За беспредел, коррупцию в стране?».

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