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Из Украины выдворили двух российских журналисток

09.05.2018

Служба безопасности Украины сообщила о выдворении журналисток «Первого канала» и ТК «Россия» Валентины Соловьевой и Ольги Юрьевой.

По мнению СБУ, журналистки были командированы в Киев «для подготовки тенденциозных сюжетов о праздновании в Украине «Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне».

«По замыслу российских пропагандисток отснятые видеоматериалы планировалось использовать для дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространении дезинформации среди населения», — говорится в сообщении СБУ.

Соловьеву выдворили в Россию, а Юрьеву в Казахстан. Им запрещен въезд на Украину в ближайшие три года. 

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