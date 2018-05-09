Из Украины выдворили двух российских журналисток

Служба безопасности Украины сообщила о выдворении журналисток «Первого канала» и ТК «Россия» Валентины Соловьевой и Ольги Юрьевой.

По мнению СБУ, журналистки были командированы в Киев «для подготовки тенденциозных сюжетов о праздновании в Украине «Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне».

The New Times

«По замыслу российских пропагандисток отснятые видеоматериалы планировалось использовать для дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространении дезинформации среди населения», — говорится в сообщении СБУ. Соловьеву выдворили в Россию, а Юрьеву в Казахстан. Им запрещен въезд на Украину в ближайшие три года.

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