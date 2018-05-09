Из Украины выдворили двух российских журналисток

Служба безопасности Украины сообщила о выдворении журналисток «Первого канала» и ТК «Россия» Валентины Соловьевой и Ольги Юрьевой.
По мнению СБУ, журналистки были командированы в Киев «для подготовки тенденциозных сюжетов о праздновании в Украине «Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне».
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