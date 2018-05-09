Парад Победы состоялся на сирийской авиабазе Хмеймим

9 мая на авиабазе Хмеймим состоялся военный парад, посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Как сообщили в Минобороны, в параде приняли участие офицеры управления группировки войск и тактической группы, летчики смешанного авиационного полка, военнослужащие зенитного ракетного полка, медицинского отряда спецназначения, сводный парадный расчет военнослужащих-женщин, подразделения военной полиции, военные Сирии. В составе механизированной колонны прошли броневики «Тайфун», «Тигр», БТР-82АМ и другие образцы военной техники.
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