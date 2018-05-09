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Парад Победы состоялся на сирийской авиабазе Хмеймим

09.05.2018

9 мая на авиабазе Хмеймим состоялся военный парад, посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили в Минобороны, в параде приняли участие офицеры управления группировки войск и тактической группы, летчики смешанного авиационного полка, военнослужащие зенитного ракетного полка, медицинского отряда спецназначения, сводный парадный расчет военнослужащих-женщин, подразделения военной полиции, военные Сирии. В составе механизированной колонны прошли броневики «Тайфун», «Тигр», БТР-82АМ и другие образцы военной техники.

Президент России Владимир Путин приказал начать вывод российской группировки из Сирии 11 декабря 2017 года. 6 декабря начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявлял, что Сирия полностью освобождена от террористов.

В мае 2018 года в Сирии погибли четыре российских летчика. Экипажи истребителя Су-30 и вертолета Ка-52.

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