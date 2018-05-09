Путин заявил о позоре капитулировавших стран

Президент России Владимир Путин, выступая с речью на Параде Победы, сказал о позоре стран, которые капитулировали перед Германией в ходе Второй мировой войны.
«Мы всегда будем гордиться, что советский народ не дрогнул, не прогнулся перед жестоким врагом, когда некоторые государства предпочли позор капитуляции, лицемерного соглашательства или прямого сотрудничества с нацистами», — цитирует президента ТАСС.
«Россия открыта к диалогу по всем вопросам обеспечения глобальной безопасности, готова к конструктивному, равноправному партнерству ради согласия, спокойствия и прогресса на планете», — заявил также Путин, отметив, что Россия не позволит переписывать историю.
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