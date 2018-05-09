Си Цзиньпин сместил Путина с первого места в рейтинге самых влиятельных людей мира

Генеральный секретарь Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин впервые занял первое место в рейтинге самых влиятельных людей по версии журнала Forbes. Президент РФ Владимир Путин опустился на второе место.

Повышению в рейтинге лидера Компартии Китая способствовало принятое в марте решение о поправках в конституцию страны, позволяющих Си Цзиньпину править бессрочно. «Он пользуется культом личности, которого не видели со времен председателя Мао», — отмечает Forbes.

Владимир Путин четыре года подряд занимал первое место, но теперь опустился на второе. «Путин управляет Россией с мая 2000 года, и в этом году он был переизбран на четвертый срок с почти 77% голосов. Это самый большой отрыв от соперника с момента распада СССР», — пишет журнал.

Президент США Дональд Трамп в рейтинге занимает третье место. Он, как отмечает Forbes, находится под следствием нескольких правоохранительных органов и не может избавиться от скандалов, связанных с его личной и деловой жизнью.

Самая влиятельная женщина в мире Ангела Меркель, канцлер Германии, занявшая четвертое место в списке издания. «Де-факто лидер Европы Меркель выиграла жесткие выборы в 2017 году и создала «великую коалицию» с политическими партнерами. Ей придется крепко держаться за руль ЕС при встрече со штормами от Брексита и растущими настроениями против мигрантов в Европе», — отмечает Forbes.

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