Си Цзиньпин сместил Путина с первого места в рейтинге самых влиятельных людей мира

Генеральный секретарь Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин впервые занял первое место в рейтинге самых влиятельных людей по версии журнала Forbes. Президент РФ Владимир Путин опустился на второе место.
Повышению в рейтинге лидера Компартии Китая способствовало принятое в марте решение о поправках в конституцию страны, позволяющих Си Цзиньпину править бессрочно. «Он пользуется культом личности, которого не видели со времен председателя Мао», — отмечает Forbes.
Президент США Дональд Трамп в рейтинге занимает третье место. Он, как отмечает Forbes, находится под следствием нескольких правоохранительных органов и не может избавиться от скандалов, связанных с его личной и деловой жизнью.
Самая влиятельная женщина в мире Ангела Меркель, канцлер Германии, занявшая четвертое место в списке издания. «Де-факто лидер Европы Меркель выиграла жесткие выборы в 2017 году и создала «великую коалицию» с политическими партнерами. Ей придется крепко держаться за руль ЕС при встрече со штормами от Брексита и растущими настроениями против мигрантов в Европе», — отмечает Forbes.
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