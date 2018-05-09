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Умер посол России в Португалии

09.05.2018

В Лиссабоне 8 мая умер Чрезвычайный и полномочный посол России в Португалии Олег Белоус.

«Ушел из жизни яркий дипломат, профессионал высшей пробы, внесший большой личный вклад в создание новой европейской архитектуры, налаживание партнерских отношений с Францией, Италией, Испанией, Португалией и другими странами Европы», — говорится в сообщении МИД РФ.

Олег Белоус на дипломатической работе состоял с 1973 года. С 2001 по 2013 годы он был директором Первого Европейского департамента. С 25 января 2013 года — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Португалии.

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