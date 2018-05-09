Парламент Чечни готов внести законопроект о трех президентских сроках

Парламент Чеченской республики готовится внести в Госдуму поправку в Конституцию, которая позволит занимать пост президента три срока подряд, а не два как это разрешается сейчас.

Эту инициативу рассмотрел и одобрил Совет парламента Чечни, на ближайшем пленарном заседании ее рассмотрят все депутаты.

The New Times

«Законопроект был разработан после того, как Глава ЧР, Герой России Рамзан Кадыров выступил с инициативой о продлении сроков полномочий главы государства. В случае принятия данной инициативы Госдумой, одно и тоже лицо сможет занимать должность президента России три срока вместо двух. Данная поправка не умаляет демократические основы государства и дает возможность народу определить свое будущее», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, сообщает пресс-служба парламента Чечни.Рамзан Кадыров предложил продлить президентский срок для Владимира Путина в апреле. Он заявил, что «сейчас у Путина нет альтернативы».

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