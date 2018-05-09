В США опубликовали рассекреченную часть доклада о вмешательстве России в американские выборы

Как передает РБК, в ходе расследования сенаторы с высокой долей уверенности решили, что операция по вмешательству в выборы началась по приказу президента России Владимира Путина. Операция по влиянию на результат выборов была многогранной и скоординированной. В ней участвовали хакеры, агентства «троллей», проплаченные блогеры, посредники, спецслужбы, государственные средства массовой информации, в первую очередь RT и Sputnik.
Добытые при кибератаках материалы, в частности на сервера Демократической партии, были размещены на сайте Wikileaks. В докладе подчеркивается, что опубликованные на Wikileaks материалы не содержат доказательств фальсификации или мошенничества со стороны руководства Демократов.
В докладе отмечается, что несмотря на все попытки вмешательства, оно не повлияло на подсчет голосов.
Ранее комитет по разведке палаты представителей заявил, что не нашел свидетельств сговора президента Дональда Трампа и его команды с Москвой. Конгрессмены также решили, что главной целью Москвы было внесение недоверия, смятения и раскола в американское общество.
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