Санкции США в отношении Ирана будут восстановлены через 180 дней

Санкции США в отношении Ирана будут полностью восстановлены в 180-дневный срок после объявления президента Дональда Трампа о выходе из ядерной сделки с Тегераном.

«В соответствии с указаниями президента, департаменты и ведомства начнут процесс 90-дневного и 180-дневного периодов свертывания деятельности, связанной с Ираном, в соответствии с санкциями США, снятыми в рамках СВПД. По истечении 180-дневного периода санкции будут восстановлены в полной мере», — сообщили в Министерстве финансов США, передает «Интерфакс».

The New Times

Ранее Трамп объявил о выходе США из сделки с Ираном и намерении восстановить санкции. До заключения соглашения в отношении Ирана действовали следующие ограничения: иранские банки были отключены от международных системы транзакций SWIFT, были заблокированы счета Госбанка Ирана и его частных банков, введено эмбарго на поставки иранской нефти.Президент Ирана Хасан Рухани в свою очередь заявил, что Тегеран не намерен выходить из Совместного всеобъемлющего плана действий, несмотря на решение США. Он подчеркнул, что Иран соблюдал условия СВПД и что МАГАТЭ подтверждало этот факт. Однако, как указал Рухани, США этого соглашения не придерживались.

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