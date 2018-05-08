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США ввели дополнительные санкции против «Рособоронэкспорта»

08.05.2018

Госдепартамент США еще раз 30 апреля ввел санкции против «Рособоронэкспорта» за сотрудничество с Северной Кореей, Ираном и Сирией.

Соответствующий документ опубликован в Федеральном реестре США. Санкции подразумевают, что теперь госструктурам США запрещено сотрудничать с компанией и заключать контракты с «Рособоорнэкспортом». Также фирме нельзя будет покупать вооружения и услуги в сфере обороны.

Санкции не касаются ранее совершенных закупок, ремонта и обслуживания вертолетов Ми-17, которые используются в Афганистане, и покупки в России цифровой камеры OSDCAM4060.

Первый раз санкции в отношении «Рособоронэкспорта» ввели в 2006 году. Тогда компанию обвинили в нарушении запрета на сотрудничество с Ираном в сфере оружия массового поражения.

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