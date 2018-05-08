США ввели дополнительные санкции против «Рособоронэкспорта»

Соответствующий документ опубликован в Федеральном реестре США. Санкции подразумевают, что теперь госструктурам США запрещено сотрудничать с компанией и заключать контракты с «Рособоорнэкспортом». Также фирме нельзя будет покупать вооружения и услуги в сфере обороны.
Санкции не касаются ранее совершенных закупок, ремонта и обслуживания вертолетов Ми-17, которые используются в Афганистане, и покупки в России цифровой камеры OSDCAM4060.
Первый раз санкции в отношении «Рособоронэкспорта» ввели в 2006 году. Тогда компанию обвинили в нарушении запрета на сотрудничество с Ираном в сфере оружия массового поражения.
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