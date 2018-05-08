У бизнесмена из «списка Титова» изъяли по запросу Британии паспорт

По запросу британских властей в Хорватии изъяли паспорт у предпринимателя Сергея Капчука, которого ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов включил в список людей, которые скрываются от уголовного преследования в РФ.

«Я поехал вообще в Хорватию по делам, но на границе меня задержали, отобрали мой паспорт. Требуют по запросу британских властей возвращения в Лондон. Так как Хорватия не страна шенгенского соглашения, я без документов теперь заперт здесь, и единственный выход — Россия», — передает РБК слова Капчука.



Издание также сообщает, что у них в наличии копия справки МВД Хорватии о временном изъятии паспорта Капчука. Документ ему выдали в 2010 году в Великобритании на имя Виндзора после того, как он попросил убежища. После изъятия паспорта в Хорватии бизнесмен обратился в российское консульство в этой стране, где представился своей прежней фамилией Капчук и подал запрос на подтверждение гражданства РФ.

По мнению бизнесмена, действия британских властей связаны с тем, что в интервью британскому телеканалу ITV он высказал мнение, что Кремль не причастен к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В Минфине и Минтрансе королевства РБК отказались комментировать ситуацию.



The New Times

Сергей Капчук был заместителем представителя губернатора Свердловской области при президенте и депутатом областного парламента. Его вместе с братом обвиняют в том, что в 1997 году они похитили 2 млрд неденоминированных рублей, выделенных на покупку для Капчука квартиры в Москве.

Читайте также:

Первый указ Путина «весит» 25 трлн рублей

Армения: революция продолжается

Без Шувалова, Рогозина и Дворковича

Инаугурация по короткому сценарию