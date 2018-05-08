У бизнесмена из «списка Титова» изъяли по запросу Британии паспорт

По запросу британских властей в Хорватии изъяли паспорт у предпринимателя Сергея Капчука, которого ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов включил в список людей, которые скрываются от уголовного преследования в РФ.
«Я поехал вообще в Хорватию по делам, но на границе меня задержали, отобрали мой паспорт. Требуют по запросу британских властей возвращения в Лондон. Так как Хорватия не страна шенгенского соглашения, я без документов теперь заперт здесь, и единственный выход — Россия», — передает РБК слова Капчука.
По мнению бизнесмена, действия британских властей связаны с тем, что в интервью британскому телеканалу ITV он высказал мнение, что Кремль не причастен к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В Минфине и Минтрансе королевства РБК отказались комментировать ситуацию.
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