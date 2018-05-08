В московской мэрии открестились от привлечения казаков для разгона демонстрантов

Мэрия Москвы не привлекала казаков к обеспечению безопасности во время акции протеста «Он нам не царь» на Тверской 5 мая, заявил руководитель московского департамента региональной безопасности Владимир Черников.

«В расчете сил и средств по обеспечению безопасности никаких казаков, естественно, не было. Они не привлекались ни властью, ни полицией для обеспечения общественного порядка», — цитирует «Интерфакс» слова Черникова.



При этом чиновник отметил, что столичная мэрия поддерживает много разных общественных организаций, в том числе казачьи объединения, которые «участвуют и в охранной деятельности, работают в этой сфере, имеют на это полное право». Черников добавил, что никто не должен присутствовать на любом незаконном мероприятии.

«Когда у нас у всех будет полное объективное отношение к закону, тогда и таких инцидентов не будет, либо они будут минимальными», — сказал чиновник.

Во время акции 5 мая в центр Москвы пришли люди в казачьей форме и стали нападать на демонстрантов, в том числе с помощью нагаек. При этом казаки прятались за спинами полицейских. Позже выяснилось, что участвовавшие в драке люди в казачьей форме получали финансирование правительства Москвы на обучение по охране общественного порядка на массовых мероприятиях.