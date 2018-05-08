Роскомнадзор снял блокировки с 3,7 млн IP-адресов Google

Об этом сообщается на сайте ведомства. При этом в Роскомнадзоре подчеркивают: IP-адреса Telegram, находящиеся в составе данных подсетей, полностью установлены и блокируются. Ведомство объяснило разблокировку необходимостью обеспечить корректную работу сторонних интернет-ресурсов.
Генеральный директор провайдера Diphost Филипп Кулин написал в своем канале в Telegram, что Роскомнадзор разблокировал почти все адреса сервисов play.google.com, drive.google.com, docs.google.com, google.com, s.ytimg.com и google-analytics.com.
Роскомнадзор начал блокировать мессенджер 16 апреля после соответствующего решения Таганского суда Москвы. Причиной послужил отказ Telegram предоставлять ФСБ ключи шифрования. Роскомнадзор заблокировал миллионы IP-адресов, в том числе те, которые принадлежали Amazon и Google. Массовая блокировка вызвала резкую критику со стороны российской IT-индустрии.