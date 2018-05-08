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Госдума утвердила Дмитрия Медведева на посту премьер-министра РФ

08.05.2018

Депутаты Госдумы РФ на пленарном заседании 8 мая утвердили кандидатуру Дмитрия Медведева на посту главы кабинета министров России.

Кандидатуру представил президент Владимир Путин, после вступил Медведев, ответив на вопросы депутатов. В итоге открытого голосования за утверждение Медведева выступили 374 депутата, 56 были против. Ранее о том, что не поддержат его на посту премьера, заявляли фракции КПРФ и «Справедливой России».

Ранее Медведев уже представил предварительный состав его заместителей.

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