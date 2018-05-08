Участнику акции «Он нам не царь» в Калуге сломали руку во время задержания

Зинову нанесли травму, когда он пытался помочь другой протестующей, сообщает «ОВД-Инфо». Активистка Валерия Евдокимова попыталась развернуть плакат, после чего ее задержали полицейские. Когда стражам правопорядка объяснили, что Евдокимова хотела начать одиночный пикет отдельно от шествия, полицейские не отреагировали и потащили ее в автозак. Зинов рассказал «ОВД-Инфо», что его повалили на землю, когда он пытался помочь девушке и не дать ее задержать. Полицейский наступил на руку активисту. Когда Зинова принесли в автозак он понял, что его правая рука сломана.
Александр Зинов провел в отделении полиции четыре часа. После этого его отвезли в больницу. Врачи считают, что у активиста перелом шейки плеча.
5 мая акции протеста «Он нам не царь» прошли в нескольких городах России. Мероприятия были приурочены к инаугурации Владимира Путина. По всей стране были задержаны примерно 1600 человек.