Участнику акции «Он нам не царь» в Калуге сломали руку во время задержания

Первый указ Путина «весит» 25 трлн рублей

Президент издал майский стратегический указ, во многом основанный на идеях ЦСР Кудрина. Экономику решено оживлять в формате нацпроектов. На них нужно 25 трлн руб., в правительстве пока не знают, где их найти