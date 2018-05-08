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Медведев готов внести в Госдуму документ о повышении пенсионного возраста

08.05.2018

Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме, перед голосованием за его кандидатуру на пост премьера, заявил, что предстоит принять решение об увеличении пенсионного возраста.

«Нам нужно принимать решение по поводу пенсионного возраста. Прежние рамки принимались очень давно — в 30-е годы прошлого века, средняя продолжительность жизни в тот период была в районе 40 лет», — цитирует ТАСС слова Медведева.

Он сообщил, что кабмин в ближайшее время подготовит и внесет в Госдуму предложения по развитию пенсионной системы.

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