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В Иерусалиме площадь назовут в честь Дональда Трампа

08.05.2018

Мэр Иерусалима Нир Баркат объявил о своем намерении официально назвать площадь у будущего посольства США в честь президента Дональда Трампа. 

«Именно так Иерусалим показывает свою любовь президенту Трампу и гражданам США, которые поддерживают государство Израиль. Президент Трамп решил признать Иерусалим столицей еврейского народа, он поступил правильно, встав на путь исторической правды», — сказал Баркат, передает The Jerusalem Post.

Пока площадь на стыке улиц Дэвида Флюссера и Кфар-Эцион не имеет официального названия. Ранее в Иерусалиме уже установили дорожные указатели с надписью «Посольство США». Оно должно быть открыто 14 мая.

Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля в декабре 2017 года. Это заявление вызвало протесты в ряде мусульманских стран. Беспорядки прошли в секторе Газа, Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан. 

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