В Иерусалиме площадь назовут в честь Дональда Трампа

Мэр Иерусалима Нир Баркат объявил о своем намерении официально назвать площадь у будущего посольства США в честь президента Дональда Трампа.
«Именно так Иерусалим показывает свою любовь президенту Трампу и гражданам США, которые поддерживают государство Израиль. Президент Трамп решил признать Иерусалим столицей еврейского народа, он поступил правильно, встав на путь исторической правды», — сказал Баркат, передает The Jerusalem Post.
Пока площадь на стыке улиц Дэвида Флюссера и Кфар-Эцион не имеет официального названия. Ранее в Иерусалиме уже установили дорожные указатели с надписью «Посольство США». Оно должно быть открыто 14 мая.Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля в декабре 2017 года. Это заявление вызвало протесты в ряде мусульманских стран. Беспорядки прошли в секторе Газа, Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан.
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