Василий Уткин о новой работе Мутко

Между прочим, она очень логична. Мало того, назначение его вице-премьером по региональной политике и строительству можно считать удачей тех, кто правительство это сочиняет.



Разумеется, я говорю о решениях в рамках общей логики путинского правления, где никого не сдают, где сложно представить себе новых людей... Это бессмысленно обсуждать, это просто факт.

А на следующем уровне логики Мутко и должен заниматься регионами и строительством.



Почему?



Да потому что он последние шесть лет примерно этим и занимается! Подготовка Сочинских Игр и чемпионата мира по футболу — это же колоссальное строительство. Причем как очень нестандартных объектов типа лыжного трамплина, так и масштабных проектов в инфраструктуре — любые дороги, кроме проселочных, аэропорты и прочее.



Именно потому, что он должен был все это курировать, координировать и направлять, он и дорос до вице.

Вы можете относиться к его работе как угодно, но в правительстве Путина-Медведева он просто как к себе домой идет на строительного вице-премьера.

То же и с региональной политикой. В связи с Олимпиадой и ЧМ он только так носится по всей стране уже достаточно давно.

Так что вам Мутко, может, и не нравится. А вот с точки зрения начальства он сейчас как раз и займется своим прямым делом.

И потом, вы просто не помните. Почему Мутко ассоциируется со спортом? Он им занимался не столько хорошо, сколько очень, очень долго.

Уверяю вас — в региональной политике точно, а в строительстве почти наверняка Виталий Леонтьевич куда компетентнее, чем в спорте или в футболе.

Я думаю, что также он значительно компетентнее в космической, культурной и сердечно-сосудистой проблематике. Но это больше от противного.

Тем не менее, спорт тоже даст ему с собой на новую работу массу полезных наработок! Например, сколько я смотрю на стройки всех масштабов, там назрела, просто набухла, сочится уже напрашивающимся решением одна проблема. Проблемища!

Это проблема введения лимита легионеров.

Спорт эта фигня практически прибила, но только потому, что Виталий Мутко уж в чем уверен — то делает добросовестно. Как дятел.

А стройкам, глядишь, поможет.

А если нет, то им уже и ничто не поможет.

Гудлак, Виталий Леонтьевич!

О достижениях спортивно-строительной индустрии, произошедших за время подготовки к Олимпиаде и чемпионату мира. Несколько примеров.

1. Футбольная арена в Калининграде. Построена на зыбучих песках. Так, во всяком случае, последовательно считали кенигсбергские немцы, которые там ничего не строили. Так не сразу, но решили и советские руководители, попробовавшие там выстроить несколько новых домов в 60-е и бросившие это дело.

Стадион же построен и сперва медленно опускался в землю. Сейчас вроде бы перестал. Хорошо бы. Но самый лучший проект с точки зрения подрядчика — тот, который нуждается в постоянной модернизации. Так ведь?

2. Лыжный трамплин в Сочи. Стоил на порядок дороже заявленной стоимости, что было замечено Путиным, и отвечавший за проект Магомед Билалов три года жил вдали от родины, пока все не рассосалось.

Деньги не были украдены тем не менее, во всяком случае вчистую. Дело в том, что трамплин полз вниз по склону горы. И вместе с трамплином пришлось строить заново саму гору. А выбора не было, потому что а) для трамплина другого места все равно не было и б) если б нашлось, то уже не хватило бы времени сделать все заново. Трамплин полз и полз, дойдя вплотную до критической точки, ниже которой уже не оставалось бы достаточно склона, чтоб прыгуны затормозили. Но перед Олимпиадой трамплин сам себя устыдился и ползти перестал. До сих пор с него все еще можно прыгать.

3. Стадион Крестовский в Петербурге. О нем все знают. Справедливости ради стоит сказать, что в инженерном отношении это дико сложный проект. Там и раздвижная крыша, и микроклимат под ней, и поле откатывается за трибуны... Нет ничего удивительного в том, что в России не нашлось подрядчика, способного это сделать от начала и до конца. И вообще сделать близко к замыслу.

В итоге стадион идеален для зрителей, прилетающих на вертолете. Они не петляют в пробках, не ходят пешком далеко до метро, не наблюдают откровенно недоделанных подтрибунных рекреаций — они видят стадион с высоты птичьего полета, откуда он прекрасен, и собственно чашу трибун и поле — это тоже просто идеально, как в смысле обзора, так и акустики.

Жаль только, что таких зрителей очень мало. Человек тридцать.

3. Стадион в Екатеринбурге. Всем хорош, кроме того, что его реконструировали дважды. Один и тот же стадион, совершенно капитальным образом, — 2 раза.

3. Футбольный стадион в Саранске, столице Мордовии. Футбольной команды там, можно сказать, нет. Побыла чуть-чуть и перестала. Решение строить стадион в Саранске и вообще проводить там чемпионат мира всегда казалось нелепым — при том, что чемпионата нет ни в Краснодаре, где есть футбол, ни в Ярославле, где есть на что посмотреть туристам и команда имеет богатую историю.

Зато одно из главных предприятий в Мордовии, бывшее даже спонсором местной команды — Мордовцемент. Ну, как же там не строить? Только там! И аэропорт тоже. Кто, интересно, и зачем полетит в Саранск самолетом...

5. Железнодорожный мост через реку Джубга в олимпийском Сочи. Первый в мире мост, построенный вдоль реки.

Вот такие дела.

Все с приключениями, все работает, иногда непонятно, зачем — но работает. Виталий Мутко курировал эти увлекательные процессы и наработал уникальный опыт. Он на своем месте.

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