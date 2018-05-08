Медведев оценил расходы на выполнение майского указа Путина

Для исполнения нового майского указа президента потребуются как минимум 8 трлн руб. до 2024 года, заявил и.о. премьер-министра Дмитрий Медведев на встрече с фракцией КПРФ. Эксперты NT считают реальной стоимость в 25 трлн.



Как передает РБК, на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме Медведев заявил, что до 2024 года для выполнения указа президента необходимо собрать минимум 8 трлн руб.



NT писал, что по самым грубым оценкам, потребуется 25 трлн руб. дополнительных расходов на 6 лет, а 8 трлн — это те деньги, которые правительство нашло. Так базовый сценарий реформы образования требует 4,5 трлн руб. Расходы на здравоохранение президент в послании Федеральному собранию просил довести до 4% ВВП (около 4 трлн руб.), а на строительство дорог и инфраструктурные прорывы требуется еще около 11 трлн руб.

Президент Владимир Путин в день своей инаугурации подписал указ о стратегии развития страны до 2024 года. Правительству, в частности, поручено обеспечить рост численности населения, повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, рост доходов граждан, снижение в два раза уровня бедности, улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно, вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира и десятку ведущих стран мира по качеству общего образования.

The New Times

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