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Telegram продолжает борьбу с ФСБ в судах

08.05.2018

Юристы Telegram обжаловали решение Верховного суда России, который отказался удовлетворить иск о признании незаконным приказа ФСБ, по которому мессенджер должен передать ведомству ключи шифрования пользователей.

Жалоба, в которой представители Telegram просят отменить полностью решение ВС РФ от 20 марта, подана в апелляционную коллегию Верховного суда, передает «Интерфакс».

Как рассказал представитель правозащитной группы «Агора» Дмитрий Колбасин, в апелляционной жалобе представители Telegram просят «признать приказ ФСБ от 19 июля 2016 года недействующим и несоответствующим пяти федеральным законам и уголовно-процессуальному кодексу РФ». Приказ принят неуполномоченным органом с превышением полномочий; он устанавливает внесудебный способ получения контроля за перепиской неопределенного круга лиц; содержит широкие пределы усмотрения для правоприменителя, угрожающие безопасности граждан.

Верховный суд РФ 20 марта отказался удовлетворить иск Telegram и признал законным требования ФСБ предоставить ключи шифрования. Таганский суд Москвы 13 апреля по заявлению Роскомнадзора вынес решение об ограничении доступа к Telegram.

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