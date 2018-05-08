Пашинян избран премьер-министром Армении

Парламент Армении избрал на пост премьер-министра республики лидера уличных протестов и руководителя оппозиционной фракции «Елк» Никола Пашиняна.

За его кандидатуру проголосовали 59 депутатов, против — 42, передает «Интерфакс». Для избрания Пашиняну требовалось минимум 53 голоса. Его выбрали во время специального заседания парламента Армении.

Никол Пашинян, выступая в парламенте, заявил, что готов вести с Баку переговоры по судьбе Нагорного Карабаха.

«Я готов к переговорам с руководителем Азербайджана в рамках Минской группы ОБСЕ. Но переговоры не могут быть эффективными и полноценными без участия в них стороны конфликта — Карабаха», — сказал Пашинян,

По словам премьер-министра, его первым шагом в новой должности может стать поездка в Карабах. Пашинян может посетить регион 9 мая.

Во время прошлого голосование за премьер-министра Национальное собрание Армении не поддержало кандидатуру лидера оппозиции. Набрать необходимое количество голосов не получилось из-за правящей Республиканской партии Армении. Однако позже руководитель фракции Ваграм Багдасарян заявил, что в партии приняли политическое решение и ради «урегулирования ситуации в стране» 11 депутатов партии проголосуют за Пашиняна.