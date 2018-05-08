Конгрессмены США предлагают ужесточить санкции против российского ОПК

Конгресс США намерен обязать Белый дом отслеживать активность поставщиков российского оборонно-промышленного комплекса и вынудить президента вводить против них санкции.

Как пишут «Ведомости», соответствующая поправка содержится в законопроекте о военном бюджете США на 2019 год. Она была внесена в Палату представителей комитетом по делам вооруженных сил. Документ обязывает президента вводить санкции в отношении лиц, сотрудничающих с российским ОПК. Особое внимание уделено высокотехнологичному оружию, такому как системы ПРО С-300 и С-400. Для государств, закупающих вооружения у России, могут быть введены вторичные санкции как для стран — спонсоров терроризма.

The New Times

При этом исключение может быть сделано для поставщиков, действующих в интересах национальной безопасности США.

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