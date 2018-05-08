«Благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям» внесли в список иностранных агентов

Минюст России включил «Благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Решение принято по итогам рассмотрения поступившего от нее заявления, сообщили в ведомстве.

Благотворительный фонд учрежден основательницей правозащитной организации «Русь Сидящая» Ольгой Романовой.

The New Times

«Пишут, что в светлый праздник инаугурации «Русь Сидящую» признали иностранным агентом. Нам по этому поводу официальных сообщений не приходило. Придет, не придет — ничего от этого не изменится. Мы, наверное, последние оставались не агенты. Даже неудобно», — написала она в Facebook.

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