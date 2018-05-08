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ЕС готовит новые санкции в отношении России из-за голосования Крыму

08.05.2018

Постоянные представители 28 стран-членов Евросоюза рассмотрят 8 мая дополнительные санкции в отношении России в связи с проведением голосования за президента РФ в Крыму.

Как передает ТАСС, об этом говорится в повестке дня предстоящей встречи послов (Coreper). В случае, если послы согласуют введение новых ограничительных мер в отношении России, это решение затем должно быть официально и единогласно одобрено Советом ЕС.

Сейчас в отношении России действует несколько пакетов санкций Евросоюза: экономические, индивидуальные ограничительные меры и санкции по Крыму.

В конце апреля сообщалось, что страны «большой семерки» могут рассмотреть вопрос об ужесточении санкций в отношении России в связи с ее политикой на Юго-Востоке Украины.

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