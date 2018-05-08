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«МегаФон», Газпромбанк, «Ростех» и USM Holdings создают совместную компанию

08.05.2018

Совместная компания «МегаФона», Газпромбанка, «Ростеха» и USM Holdings «МФ технологии» займется проектами в сфере цифровой экономики.

Как рассказали источники «Коммерсанта», «МегаФон» внесет в нее часть принадлежащего ему пакета Mail.ru Group — 11,5 млн акций класса А, то есть 5,23% экономической и 58,87% голосующей доли в интернет-холдинге. В обмен дочерняя «МегаФону» Lefbord Investments Ltd получит 45% МФТ. Газпромбанк приобретет 35% новой компании, «Ростех» — 11%, USM — 9%. Вся МФТ в ходе сделки будет оценена в $450 млн.

В «Ростехе» подтвердили участие в сделке: она вписывается в стратегию развития корпорации, в приоритете которой — выход на быстрорастущие гражданские рынки. В «МегаФоне», Газпромбанке, USM и Mail.ru Group от комментариев отказались.

Сделка позволит «МегаФону», который получит по ее итогам $247,5 млн, окупить часть инвестиций в Mail.ru Group и сократить долговую нагрузку. Mail.ru Group получит доступ к кредитным ресурсам Газпромбанка и предложит пользователям банковские продукты в цифровом виде, говорит один из источников издания. 

«Самое понятное и простое — переводы денег, но интереснее делать кредитование. Mail.ru Group держит за собой безусловное лидерство в соцсетях, компания знает все о своей клиентской базе и, таким образом, может предложить пользователю кредитную линию на условные 20 тыс. руб. Фактически это замена кредитной карты — можно будет в цифровом виде получить и использовать кредит»,— пояснил собеседник «Ъ». 

Газпромбанк привносит в партнерство банковско-финансовую экспертизу, возможности кросс-продаж финансовых продуктов и дает доступ к продажам нефинансовых продуктов клиентам банка.

В рамках нового партнерства «МегаФон» также планирует создавать программные продукты для цифровизации работы крупных компаний и развивать решения на базе блокчейна.

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