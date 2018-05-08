NYT: Трамп готов объявить о выходе из ядерной сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп, как ожидается, объявит во вторник, что он выводит Соединенные Штаты из ядерной сделки с Ираном.
Об этом пишет The New York Times со ссылкой на европейских дипломатов. Шансы, что президент сохранит соглашение, остались «очень маленькими», сказал один из них.Сам Трамп сообщил, что объявит о своем решении в 14:00 по местному времени. Он также раскритиковал бывшего госсекретаря США Джона Керри за политику в отношении Ирана. «Соединенные Штаты не нуждаются в возможно незаконной теневой дипломатии Джона Керри по очень плохо заключенной иранской сделке. Он был тем, кто в первую очередь создал этот беспорядок!» — написал он в Twitter.
Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram
Читайте также:
Армения: революция продолжается
Без Шувалова, Рогозина и Дворковича
Инаугурация по короткому сценарию
Нагайки, штрафы и аресты — для поднявшихся против «царя»