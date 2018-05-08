NYT: Трамп готов объявить о выходе из ядерной сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп, как ожидается, объявит во вторник, что он выводит Соединенные Штаты из ядерной сделки с Ираном.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на европейских дипломатов. Шансы, что президент сохранит соглашение, остались «очень маленькими», сказал один из них.

The New Times

Сам Трамп сообщил, что объявит о своем решении в 14:00 по местному времени. Он также раскритиковал бывшего госсекретаря США Джона Керри за политику в отношении Ирана. «Соединенные Штаты не нуждаются в возможно незаконной теневой дипломатии Джона Керри по очень плохо заключенной иранской сделке. Он был тем, кто в первую очередь создал этот беспорядок!» — написал он в Twitter.

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