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NYT: Трамп готов объявить о выходе из ядерной сделки с Ираном

08.05.2018

Президент США Дональд Трамп, как ожидается, объявит во вторник, что он выводит Соединенные Штаты из ядерной сделки с Ираном.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на европейских дипломатов. Шансы, что президент сохранит соглашение, остались «очень маленькими», сказал один из них.

Сам Трамп сообщил, что объявит о своем решении в 14:00 по местному времени. Он также раскритиковал бывшего госсекретаря США Джона Керри за политику в отношении Ирана. «Соединенные Штаты не нуждаются в возможно незаконной теневой дипломатии Джона Керри по очень плохо заключенной иранской сделке. Он был тем, кто в первую очередь создал этот беспорядок!» — написал он в Twitter.

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