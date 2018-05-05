Владимир Путин подписал новый «майский указ»

Президент Владимир Путин подписал Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Правительству, в частности, поручено обеспечить рост численности населения, повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, рост доходов граждан, снижение в два раза уровня бедности, улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно, вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира и десятку ведущих стран мира по качеству общего образования.

Предыдущие «майские указы» были подписаны главой государства в мае 2012 года.