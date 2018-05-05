Дмитрий Медведев предложил кандидатуры на посты вице-премьеров

Дмитрий Медведев, выдвинутый президентом РФ Владимиром Путиным на должность премьер-министра, предложил кандидатуру Антона Силуанова на пост первого вице-премьера.Об этом Медведев сказал на встрече с депутатами фракции «Единой России» в Госдуме, передает ТАСС. Таже Медведев предложил кандидатуру Юрия Борисова на пост вице-премьера, курирующего ВПК; Дмитрия Козака на пост своего заместителя по вопросам энергетики и промышленности, а Виталия Мутко Медведев видит вице-премьером по вопросам строительства.
Как сообщает РБК, пост вице-премьера по здравоохранению, образованию и социальной политике, по мнению Медведева, должна занять председатель Счетной палаты Татьяна Голикова, а вице-премьер Ольга Голодец, до этого курировавшая социальный блок, должна остаться зампредом правительства. Однако теперь она будет переназначена на сферу культуры и спорта. Максима Акимова Дмитрий Медведев предложил назначить на пост вице-премьера по вопросам транспорта и связи. Экс-губернатор Воронежской области, бывший глава Минсельхоза и полпред президента в Центральном федеральном округе Алексей Гордеев предложен на пост вице-премьера по сельскому хозяйству. Константина Чуйченко, помощника президента Российской Федерации, Медведев предложил назначить руководителем аппарата правительства.