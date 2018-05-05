Суд на два месяца арестовал обвиняемого в избиении полицейского на акции 5 мая

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения Михаилу Цакунову в виде ареста на два месяца. Его обвиняют в том, что на акции 5 мая он выбил зуб полицейскому.

The New Times

«Медиазона» сообщает, что обвинение предъявлено по ч. 2 ст. 318 УК (применение опасного для жизни или здоровья насилия в отношении полицейского). При этом Цакунов, по его словам, не собирался участвовать в акции «Он нам не царь», но был задержан, когда с друзьями стоял на Дворцовой площади. Сам Цакунов отрицает, что бил полицейского.

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