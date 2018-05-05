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Суд впервые признал криптовалюту имуществом

07.05.2018

Девятый арбитражный апелляционный суд впервые признал криптовалюту имуществом — он обязал должника передать конкурсному управляющему доступ к содержимому криптокошелька для включения его в конкурсную массу.

Как сообщает РБК, суд рассматривал ходатайство истца о разрешении разногласий между ним и должником. Включить в конкурсную массу содержимое криптокошелька на платформе Blockchain.info просил суд финансовый управляющий должника-банкрота.

Ранее, в феврале 2018 года, Арбитражный суд, ссылаясь на прямое толкование норм права, отказал во включении криптовалюты в конкурсную массу в деле о банкротстве. По мнению суда, из-за отсутствия законодательного регулирования криптовалют невозможно однозначно определить, к какой категории относятся цифровые валюты — к «активам», «информации» или «денежным суррогатам».

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