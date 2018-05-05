В Ингушетии полицейских обвиняют в пытках и убийстве

Шестеро полицейских обвиняются в убийстве и пытках задержанных.

По данным следствия, в 2010–2016 годах сотрудники республиканского МВД «с применением физического насилия, в т.ч. с использованием электрического тока», заставляли задержанных признаваться в хранении оружия, посягательстве на жизнь полицейских, разбойных нападениях и других преступлениях, рассказали в telegram-канале Следственного комитета РФ. Один из потерпевших умер от удушения, несколько человек получили серьезные повреждения, отметили в ведомстве. Кроме этого, полицейские вымогали деньги и отобрали автомобиль у иностранца, угрожая распространить позорящие его сведения.

The New Times

Уголовное дело в отношении обвиняемых направлено в суд.

Читайте также:



Почему Россия не Армения

В новый срок без лишних церемоний

Комендант «осажденной крепости»

«Все, что в мире происходит, осмысляется как спецоперация врага»

Армянская оппозиция добилась своего