Путин внес в Госдуму кандидатуру Медведева на пост премьера

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия на назначение председателем правительства.
«В соответствии с пунктом «а» статьи 83 и статьей 111 Конституции Российской Федерации президент внес кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия Государственной Думы на назначение его председателем правительства Российской Федерации», — говорится в сообщении Кремля.
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