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Путин внес в Госдуму кандидатуру Медведева на пост премьера

07.05.2018

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия на назначение председателем правительства.

«В соответствии с пунктом «а» статьи 83 и статьей 111 Конституции Российской Федерации президент внес кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия Государственной Думы на назначение его председателем правительства Российской Федерации», — говорится в сообщении Кремля.

Ранее 7 мая, после вступления в должность президента, Путин отправил правительство в отставку. Все члены кабмина до формирования нового состава будут работать в качестве исполняющих обязанности. Госдума уже 8 мая рассмотрит вопрос о назначении Медведева.

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