Лимузин «как у Путина» можно будет купить в следующем году более чем за 10 млн руб.

Серийные автомобили проекта «Кортеж» будут стоить более 10 млн рублей, прием заказов начнется с конца августа.
Как рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров, автомобили по всем своим параметрам находятся в «самой премиальной категории».
Владимир Путин 7 мая отправился на инаугурацию на автомобиле отечественного производства «Кортеж». Планируется, что он и в дальнейшем будет передвигаться на нем.Проект «Кортеж» реализуется с 2012 года, в разработке принимал участие Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт. Модельный ряд включает в себя авто четырех классов — седан, внедорожник, минивэн и лимузин.
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