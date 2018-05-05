Следкомитет настаивает на домашнем аресте Алексея Малобродского

Следственный комитет повторно просит Басманный суд перевести из СИЗО под домашний арест бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского.
Как сообщает «Дождь», новое ходатайство следствия суд рассмотрит 10 мая. Ранее Басманный суд уже отклонил аналогичное ходатайство. Против освобождения Малобродского выступала прокуратура.Малобродский находится под стражей с июня 2017 года. Он является фигурантом дела о хищениях бюджетных средств в рамках театрального проекта «Платформа». 18 апреля Басманный суд продлил ему арест до 19 июля. Остальные фигуранты находятся под домашним арестом.
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