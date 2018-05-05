Следкомитет настаивает на домашнем аресте Алексея Малобродского

Следственный комитет повторно просит Басманный суд перевести из СИЗО под домашний арест бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского.

Как сообщает «Дождь», новое ходатайство следствия суд рассмотрит 10 мая. Ранее Басманный суд уже отклонил аналогичное ходатайство. Против освобождения Малобродского выступала прокуратура.

The New Times

Малобродский находится под стражей с июня 2017 года. Он является фигурантом дела о хищениях бюджетных средств в рамках театрального проекта «Платформа». 18 апреля Басманный суд продлил ему арест до 19 июля. Остальные фигуранты находятся под домашним арестом.

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