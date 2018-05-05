Close

Следкомитет настаивает на домашнем аресте Алексея Малобродского

07.05.2018

Следственный комитет повторно просит Басманный суд перевести из СИЗО под домашний арест бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского.

Как сообщает «Дождь», новое ходатайство следствия суд рассмотрит 10 мая. Ранее Басманный суд уже отклонил аналогичное ходатайство. Против освобождения Малобродского выступала прокуратура.

Малобродский находится под стражей с июня 2017 года. Он является фигурантом дела о хищениях бюджетных средств в рамках театрального проекта «Платформа». 18 апреля Басманный суд продлил ему арест до 19 июля. Остальные фигуранты находятся под домашним арестом.

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Почему Россия не Армения

В новый срок без лишних церемоний

Комендант «осажденной крепости»

«Все, что в мире происходит, осмысляется как спецоперация врага»

Армянская оппозиция добилась своего

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.