Независимый профсоюз журналистов подсчитал пострадавших и задержанных 5 мая репортеров

23 журналиста были задержаны или пострадали во время работы на митингах 5 мая.

По всей стране на акциях «Он нам не царь» происходили задержания и попытки препятствовать работе журналистов. Как минимум в 10 случаях из 23 журналисты получили телесные повреждения или столкнулись с агрессивным отношением полицейских именно по причине своего статуса, сообщают в Независимом профсоюзе журналистов.

The New Times

Больше всего нарушений прав журналистов зафиксировано в Москве (10) и Петербурге (5). Полиция Якутска задержала троих журналистов.

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