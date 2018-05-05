Россия может ограничить импорт из США

В ответ на повышение США ввозных пошлин на сталь и алюминий Россия может ограничить американский импорт.

Этот вопрос обсуждался на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному, нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции под председательством министра экономического развития Максима Орешкина.

The New Times

«Состоялось обсуждение вопроса, связанного с повышением США ввозных пошлин на сталь и алюминий сверх уровня американских тарифных обязательств. В соответствии с правилами ВТО по применению специальных защитных мер, 19 апреля 2018 года Россия направила Соединенным Штатам запрос на проведение консультаций по согласованию мер, компенсирующих потери российских экспортеров. Участники заседания обсудили возможность введения в соответствии с правилами ВТО ответных «компенсирующих» мер в отношении отдельных статей импорта из США в случае, если с американской стороной не будут достигнуты взаимоприемлемые договорённости о компенсациях», — сообщается на сайте министерства. США объявили о введении пошлин в 25% на импорт стали и в 10% на импорт алюминия в начале марта.

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