Владимир Путин заявил о необходимости свободного общества в России

Владимир Путин, вступив в должность президента, обещал строить свободную страну.
«Вступая в должность президента России, особенно остро осознаю свою колоссальную ответственность перед каждым из вас, перед всем нашим многонациональным народом, ответственность перед Россией — страной грандиозных побед и свершений, перед тысячелетней историей российской государственности и нашими предками», — сказал Путин, выступая с речью после церемонии инаугурации.
Необходимый рывок в развитии страны способно обеспечить «только свободное общество, которое воспринимает все новое и все передовое и отторгает несправедливость, косность, дремучее охранительство и бюрократическую мертвечину», заявил президент.
«В этом году мы будем отмечать 25-летие Конституции России. Она подчеркнула безусловную ценность, приоритет прав и свобод граждан. Именно в гармоничном единстве свободного гражданина, ответственного гражданского общества и сильного, дееспособного, демократического государства вижу прочную основу для развития России», — отметил Путин.Президент обратил внимание на необходимость открытости власти, «расширения пространства свободы для предпринимателей и ученых, для людей творческого труда и активных граждан».
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