Владимир Путин заявил о необходимости свободного общества в России

Владимир Путин, вступив в должность президента, обещал строить свободную страну.

«Вступая в должность президента России, особенно остро осознаю свою колоссальную ответственность перед каждым из вас, перед всем нашим многонациональным народом, ответственность перед Россией — страной грандиозных побед и свершений, перед тысячелетней историей российской государственности и нашими предками», — сказал Путин, выступая с речью после церемонии инаугурации.

По его словам, Россия должна быть готова «смело принимать вызовы времени и так же энергично отвечать на них».

Необходимый рывок в развитии страны способно обеспечить «только свободное общество, которое воспринимает все новое и все передовое и отторгает несправедливость, косность, дремучее охранительство и бюрократическую мертвечину», заявил президент.

«В этом году мы будем отмечать 25-летие Конституции России. Она подчеркнула безусловную ценность, приоритет прав и свобод граждан. Именно в гармоничном единстве свободного гражданина, ответственного гражданского общества и сильного, дееспособного, демократического государства вижу прочную основу для развития России», — отметил Путин.

The New Times

Президент обратил внимание на необходимость открытости власти, «расширения пространства свободы для предпринимателей и ученых, для людей творческого труда и активных граждан».

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