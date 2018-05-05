Тверской суд Москвы отказался рассматривать дела задержанных на акции 5 мая

Тверской суд Москвы не принял документы из отделов полиции, которые были составлены на участников протестной акции «Он нам не царь».

Сегодня, 7 мая, к зданию суда в автозаках привезли десятки задержанных из разных отделов полиции, сообщает «ОВД-Инфо». Но суд не принял к рассмотрению документы, поэтому людей доставили обратно в ОВД.

The New Times

5 мая в Москве и других городах России прошла объявленная Алексеем Навальным акция протеста «Он нам не царь». Полиция задержала более 700 человек в Москве и более 1500 по всей стране.

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