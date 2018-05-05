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СПЧ просит полицию проверить действия казаков на акции 5 мая

07.05.2018

Совет по правам человека при президенте России обратится в правоохранительные органы, чтобы установить, почему казаки участвовали в охране порядка на акциях протеста 5 мая.

«Присутствие казаков и нодовцев на акции обострило ситуацию и привело к тем сценам насилия, которые там имели место. Важно понять, почему они там оказались и кто были эти люди», — сказал глава совета Михаил Федотов «Интерфаксу».

Совет по правам человека сегодня направит необходимые запросы.

5 мая в России прошли массовые акции протеста под лозунгом «Он нам не царь». В Москве на место проведения митинга пришли представители НОД и люди в казацкой форме с нагайками, которыми они били демонстрантов. 

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