Владимир Путин четвертый раз вступит в должность президента России

Владимир Путин в четвертый раз пройдет церемонию инаугурации и станет главой государства на ближайшие шесть лет.
Церемония начнется в полдень и пройдет в Большом Кремлевском дворце, сообщает ТАСС. Путин пройдет туда из Первого корпуса Кремля, где находится его рабочий кабинет.
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