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Владимир Путин четвертый раз вступит в должность президента России

07.05.2018

Владимир Путин в четвертый раз пройдет церемонию инаугурации и станет главой государства на ближайшие шесть лет.

Церемония начнется в полдень и пройдет в Большом Кремлевском дворце, сообщает ТАСС. Путин пройдет туда из Первого корпуса Кремля, где находится его рабочий кабинет.

После принятия Путиным присяги председатель Конституционного суда объявит, что президент вступил в должность. По окончании церемонии Путин на Соборной площади Кремля примет парад военнослужащих Президентского полка.

7 мая Кремль закрыт для экскурсий, попасть в него можно только по приглашениям. Ожидается, что наблюдать за церемонией инаугурации в Кремле соберутся несколько тысяч гостей, в том числе волонтеры избирательной кампании Путина.

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