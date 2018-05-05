Владимир Путин четвертый раз вступит в должность президента России

Владимир Путин в четвертый раз пройдет церемонию инаугурации и станет главой государства на ближайшие шесть лет.

Церемония начнется в полдень и пройдет в Большом Кремлевском дворце, сообщает ТАСС. Путин пройдет туда из Первого корпуса Кремля, где находится его рабочий кабинет.

The New Times

После принятия Путиным присяги председатель Конституционного суда объявит, что президент вступил в должность. По окончании церемонии Путин на Соборной площади Кремля примет парад военнослужащих Президентского полка. 7 мая Кремль закрыт для экскурсий, попасть в него можно только по приглашениям. Ожидается, что наблюдать за церемонией инаугурации в Кремле соберутся несколько тысяч гостей, в том числе волонтеры избирательной кампании Путина.

Читайте также:



Почему Россия не Армения

Комендант «осажденной крепости»

«Все, что в мире происходит, осмысляется как спецоперация врага»

Армянская оппозиция добилась своего